Певец Эмин Агаларов кардинально сменил образ: стал «братом» Иосифа Пригожина

Певец Эмин Агаларов удивил поклонников преображением. Артист решил избавиться от своих волос и побрился налысо. Результат он показал в личном блоге.

Агаларов входит в число звезд, не экспериментирующих со внешностью. Уже много лет фанаты не замечали никаких изменений в его прическе или стиле. Но неожиданно исполнитель решил всех шокировать. Он выложил фотографию, на которой предстал лысым.

Эмин решил поинтересоваться у пользователей, идет ли ему новый образ, и мнения разделились. Одни высказались положительно, другие же раскритиковали новую внешность кумира. Отреагировал на преображение и продюсер Иосиф Пригожин, который уже много лет ходит без волос на голове. Он назвал Агаларова своим «братом».