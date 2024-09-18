Певец Эмин Агаларов кардинально сменил образ: стал «братом» Иосифа Пригожина
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Певец Эмин Агаларов удивил поклонников преображением. Артист решил избавиться от своих волос и побрился налысо. Результат он показал в личном блоге.
Агаларов входит в число звезд, не экспериментирующих со внешностью. Уже много лет фанаты не замечали никаких изменений в его прическе или стиле. Но неожиданно исполнитель решил всех шокировать. Он выложил фотографию, на которой предстал лысым.
Эмин решил поинтересоваться у пользователей, идет ли ему новый образ, и мнения разделились. Одни высказались положительно, другие же раскритиковали новую внешность кумира. Отреагировал на преображение и продюсер Иосиф Пригожин, который уже много лет ходит без волос на голове. Он назвал Агаларова своим «братом».
Напомним, что весной этого года стало известно о переменах в личной жизни певца. Он тайно женился на Алене Гавриловой. Оказалось, что они отметили свадьбу в ресторане в узком кругу родных и близких.
Примечательно, что Эмин и Алена уже праздновали образование семьи. Тогда торжество было пышное, но потом они расстались. Спустя время они вновь сошлись и решили официально заключить брак.
Ранее Эмин Агаларов показал свою элитную виллу в Баку.