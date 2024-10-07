Артем и Валерия Чекалины могли незаконно вывести за границу более полумиллиарда рублей

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, и ее бывший муж Артем Чекалин могли незаконно вывести за границу более полумиллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, семейство в общей сумме вывело в Дубай более 500 миллионов рублей, используя счета покупателей марафонов в разных банках.

Таким образом, общая сумма выведенных Чекалиными за границу денег может вдвое превышать заявленную изначально сумму в 251 миллион рублей.

При этом Артем и Лера Чекалины отрицают свою вину в том, что они могли перевести деньги по подложным документам.

О задержании Артема и Валерии Чекалиных стало известно утром 3 октября. На следующий день Троицкий суд Москвы отправил их под домашний арест до 26 ноября. Блогерам нельзя покидать жилье, пользоваться сотовой связью и интернетом.

Ранее Лерчек дала признательные показания по делу о нелегальном переводе денег за рубеж, но затем отказалась от своих слов.