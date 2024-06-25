Певец Эдуард Шарлот вышел на свободу

Известный певец Эдуард Шарлот анонсировал в своем микроблоге гастрольный тур по российским городам.

«Тот, кем я ухожу — забудут. Тот, кем я вернусь — запомнят! <...> Здравствуй, спутница. Хочу поздравить с тем, насколько великолепно справляемся с дикостью предназначенной ноши», — высказался в анонсе артист.

Исполнитель уточнил, что первый концерт состоится уже 1 июля в Самаре.

Судя по этой новости, певец был выпущен из-под ареста. В конце мая самарский суд продлял Шарлоту арест до 24 июля. Он находился в СИЗО с декабря минувшего года.

Напомним, в 2023 году, находясь в другой стране, Эдуард Шарлот опубликовал ряд провокационных видеороликов, на одном из которых можно заметить, как он сжигает свой российский паспорт. В ноябре прошлого года музыкант вернулся в РФ и был задержан. Через некоторое время он раскаялся в содеянном.

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