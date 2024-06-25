«Уехала надолго»: Ольга Бузова покинула Россию после скандала

Исполнительница разместила снимок, на котором позирует с чемоданом и сумками в лифте. Звезда была одета в темно-серую майку, темные джинсы, клетчатую рубашку и очках для зрения. Бузова заявила, что надолго улетела из России, чтобы «творить» для фанатов.

При этом певица предпочла оставить в тайне, куда именно держит путь.

В июне 2024 года состоялась премия МУЗ-ТВ, которая закончилась скандалом. После выступления Ольги Бузовой Николай Басков высмеял ее наряд и вокальные данные. Узнав о высказываниях коллеги, артистка и ее близкая подруга Мария Погребняк публично пристыдили исполнителя. По мнению Малиновской, шутка Николая была безобидной. Более того, она назвала Баскова «великолепным ведущим с отличным чувством юмора».

Позднее Ольга Бузова заявила, что скоро поклонники увидят ее мамой.