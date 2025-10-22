Певец Дмитрий Маликов вспомнил, как у него вымогали деньги в 90-х годах

Певец Дмитрий Маликов признался, что в 90-е годы неоднократно становился жертвой вымогателей и даже был вынужден нанять себе телохранителей.

«Рэкет подходил в 90-е, но они не просили конкретные проценты всегда, но то есть говорили: "Дим, ну надо там ребятам помочь, братве". Не, ну страшновато, да», — признался Маликов в эфире утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио».

При этом исполнитель хита «До завтра» в шутку отметил, что порой современные продюсерские центры не отличаются от былых бандитов.

