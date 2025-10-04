«Он ездил на гастроли»: Дмитрий Маликов раскрыл всю правду о своих двойниках

Народный артист России Дмитрий Маликов заявил, что у него нет двойников. Его слова приводит Пятый канал.

«Если бы у меня был двойник, я бы его зарядил, как «Ласковый май», чтобы он ездил на гастроли», — признался музыкант.

Артист добавил, что копий у него быть не может, ведь он «один такой». Поводом для шуток стала ситуация, о которой Маликов ранее рассказывал в своем Telegram-канале.

На улице артиста действительно перепутали с 41-летним Шаляпиным. Тогда певец написал: «Наконец-то меня перепутали с Прохором Шаляпиным… Я долго ждал этого момента».

Случай вызвал бурное обсуждение: часть подписчиков удивилась, как вообще можно сравнить Маликова с шоуменом, другие же нашли между артистами определенное сходство. Сам Дмитрий воспринял эту историю с юмором и отметил, что путаница его не обижает.

