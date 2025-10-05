Дмитрию Маликову пришлось объясняться после публикации в нижнем белье. Об этом сообщает «Пятый канал».

Певец Дмитрий Маликов накануне всполошил поклонниц, опубликовав фото в нижнем белье с сердечками. На изображении Маликов сидел за роялем в белой рубашке и без штанов.

«Доброе утро! Люблю вас всех! Ваша звезда», — подписал снимок он.

На презентации нового сезона RU.TV певец заявил, что не согласен с негативной реакцией на снимок некоторых фанаток.

«А что, ну хорошие же трусы! Мои, конечно, я же романтик!» — посмеялся он.

Напомним, Дмитрий Маликов с 2000 года в браке с Еленой Маликовой. Вместе они воспитывают двух детей: дочь Стефанию и сына Марка.

