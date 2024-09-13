Поднимался под купол и целовал слониху: Дмитрий Колдун рассказал о съемках в цирке

Певец Дмитрий Колдун рассказал, как на съемках клипа освоил несколько акробатических трюков и поднимался под купол цирка. В интервью WomanHit.ru он рассказал о необычном поцелуе со слонихой и о том, как ее мыл.

Исполнитель признался, что идея снять необычный клип пришла именно под песню «Мэрилин Монро». Он назвал композицию отсылкой к чему-то «красивому и нежному». Артист рассказал, что съемки видео проходили в цирке братьев Запашных, которые предоставили героиню – слониху Николь.

«Мы с Николь сразу нашли общий язык (улыбается). Очень умное животное, я с такими раньше не встречался. Бывают даже люди тупее… Нам нужно было, чтобы она меня чмокнула в щечку», – признался Дмитрий.

Певец отметил, что для «поцелуя» просто брал сушки в рот, а она забирала их у него. Потом он помыл Николь в кадре, что оказалось не так просто. Раньше мужчина думал, что сложно мыть машину, а после слонихи его взгляды изменились. Ведь животное двигалось и переворачивалось, имея большие размеры.

Также в съемках участвовала артистка Анастасия Дементьева-Корнилова. Она из цирковой династии – является потомственной дрессировщицей слонов и акробаткой. Сам Дмитрий тоже проникся этим искусством.

«Вместе с ней я тоже освоил несколько акробатических трюков, поднимался под купол цирка. Это, конечно, очень сложно», – добавил звезда.

Ранее Дмитрий Колдун сообщил, что пытается спасти дом в Минске от разрушений.