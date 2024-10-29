«Теперь побирается»: олигархи Рублевки заявили, что Дмитрия Назарова прогнали из Канн

Живущие на Рублевки олигархи заявили, что актера Дмитрия Назарова выгнали из Канн. Об этом в беседе с aif.ru рассказала бизнес-леди, певица и актриса Алена Кравец.

Девушка напомнила про русофобские стихи, которые артист транслировал в соцсетях после отъезда из России. Она заявила, что это «маразм неумного, примитивного человека». Живущая на Рублевке певица отметила, что раньше на спектакли Назарова ходили люди, им нравилось его творчество. Но после СВО стало известно, кто есть кто.

«Я в курсе, что Назарова с позором погнали все русские бизнесмены, у которых есть виллы в Каннах и в других местах на Лазурном побережье», – заявила девушка.

Она подчеркнула, что раньше актер предлагал свои услуги в качестве ведущего семейных праздников. По ее словам, олигархи его любили и давали неплохо заработать.

«Сейчас ему дали от ворот поворот. Его выгнали отовсюду, поэтому он теперь побирается в полуподвальных зальчиках бывших союзных республик. Зарабатывает сущие копейки и окончательно спился. Но нам его не жалко», – добавила Кравец.

Алена пояснила, что мужчина «укусил руку, которая его кормила», и назвала Дмитрия предателем.

«Раньше он на Рублевку бежал за гонораром на любой праздник, куда позовут. А теперь мы, русские, ему плохими стали. Олигархи России объявили ему жесткий бойкот по всему миру», – резюмировала девушка.

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