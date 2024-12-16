Певец Дмитрий Колдун ослушался Филиппа Киркорова и остался в Париже без денег. Артист поделился воспоминанием в эфире шоу «PROжизнь».

Колдун вспомнил, как после победы на «Фабрике звезд» отправился с Киркоровым на корпоратив во Францию. Артист решил посмотреть на Эйфелеву башню и оставил около тысячи долларов в номере. Вернувшись, он обнаружил пропажу денег. Как выяснилось, Филипп предупреждал Дмитрия, что не стоит оставлять купюры без присмотра.

«А там были все деньги, которые я заработал за предыдущие концерты «Фабрики звезд», там было что-то около тысячи долларов, для меня это были просто сумасшедшие деньги. Осталось только 10 долларов. Я, конечно, очень сильно расстроился, остался без денег за границей», — рассказал Колдун.

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