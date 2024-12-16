«Как это можно вообще ставить?»: Дмитрий Песков раскритиковал шоу Татьяны Навки
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Фигуристка Татьяна Навка заявила, что Дмитрий Песков критикует ее ледовые шоу. Об этом стало известно в подкасте Первого канала «Произвольная программа».
По словам Навки, супруг — ее главный критик. Татьяна вспоминает, как Дмитрий назвал шоу «Лебединое озеро» «ужасом» и предрек ему провал. Теперь Навка старается не обсуждать с ним рабочие моменты и показывает только готовые проекты.
«Про «Лебединое озеро» он говорил: «Я не понимаю вообще, как это можно делать, это же такая скукотища и вообще – ужас, там заснут все». Вот. Понравилось. Второе – сейчас «Щелкунчик». То же самое. Но он просто не любит классику, поэтому говорит: «Господи, как это можно вообще ставить?»», — рассказала спортсменка.
Татьяна добавила, что у них в семье нет табуированных тем. При этом она, как «умная женщина», не обсуждает работу мужа и не говорит с ним о политике.
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