Певец Дмитрий Колдун рассказал о драке жены с фанаткой в клубе. Об этом он признался в интервью на YouTube-канале «PROжизнь».

Дмитрий Колдун уже 12 лет в браке с Викторией Хамицкой. При этом их отношения начались еще до «Фабрики звезд», которая подарила певцу известность. Колдун вспомнил, что девушка сильно переживала из-за его возросшей популярности.

«Она переживала первое время. Ну как, несколько первых лет переживала, потому что, естественно, много внимания, много всяких людей вокруг. Переживала и устраивала иногда мне спектакли», — рассказал он.

В какой-то момент точка кипения достигла предела и жена музыканта устроила драку с одной из его поклонниц.

«Как-то мы сидели с Викой в клубе, разговаривали, девушка подвыпившая подошла, начала пальцами расчесывать мои волосы, обнимать за шею. Вика ей: „Отвали!“ Та не послушала. Тогда Вика просто встала, схватила девушку за кофту и швырнула ее на соседний стол. Я вроде как шоу посмотрел, и мне хорошо», — вспомнил он.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Колдун раскрыл секрет счастливого брака.