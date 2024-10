Певец Дима Билан заявил, что отказался записывать совместную песню с Леди Гагой

Певец Дима Билан заявил, что отказался записывать совместную песню с исполнительницей Леди Гагой. Оказалось, что это было еще до известности артистки. Об этом сообщает Super.ru.

«А могла бы быть такая история!» — высказался звезда.

Билан также рассказал о знакомстве с другими знаменитостями, которых знает весь мир. Оказалось, что певец пересекался с рэпером Снуп Доггом, певицей Рианной и даже участниками коллектива Rammstein. Кроме того, ему удалось пообщаться даже с Майклом Джексоном.

Российский артист пересекался с зарубежными коллегами на фестивалях, на которых был шесть раз. Там вокруг были звезды, поэтому Билан периодически сталкивался с кумирами миллионов, а со многими «сидел за барной стойкой».

«Однажды курили с Эми Уайнхаус на лестнице бара. И она у меня спросила: «Do you have something? («У тебя есть что-нибудь?» — в переводе с англ.)» А я тогда еще не понимал, что она имеет в виду. Потом понял», — вспомнил Дима.

