«Он выстоял, очень хотел жить»: Билан рассказал о спасении кота Шахтера, которого привез из Донецка

Певец Дима Билан рассказал, что ему удалось спасти жизнь кота по кличке Шахтер. Питомца он взял из приюта в Донецке.

По словам артиста, с Шахом он живет уже восемь месяцев. Когда кот только переехал в Москву, новый хозяин отправил его на обследования, чтобы выявить проблемы со здоровьем. Но все показатели у него были в норме.

О том, что Шах болен, Дима узнал в августе. Его экстренно доставили в больницу, где он находился в критическом состоянии.

«Месяц боролся за жизнь, буквально на волоске висел. Один диагноз, вытекающий в другой, грубо говоря - букет болезней! Но он выстоял, очень хотел жить!» - рассказал Билан в личном Telegram-канале.

Кот находился под постоянным наблюдением врачей, которые были всегда на связи с хозяином. Найти лекарство, как отметил Дима, удалось благодаря его поклонникам. В итоге Шах прошел лечение и смог поправиться. Сейчас он уже находится дома.

Ранее стало известно, что Дима Билан открыл новый бизнес.