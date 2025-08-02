Певец Дима Билан улетел из России и попал в шторм на Мальдивах

Певец Дима Билан улетел из России и поделился кадрами из отпуска. Исполнитель хита «Невозможное возможно» рассказал, что попал в шторм на Мальдивах.

В личном блоге Дима опубликовал короткий видеоролик с подписью «ожидание-реальность». Артист рассчитывал позагорать, однако погода внесла свои коррективы.

На кадрах Билан стоял у бассейна и вытирался полотенцем. При этом на фоне шел ливень, а от ветра гнулись пальмы.

«Мальдивы летом. Но именно такую погоду я и хотел», - заверил поклонников артист.

Ранее самолет с российскими туристами совершил вынужденную посадку посреди океана на Мальдивах. За бортом начался шторм, и воздушное судно не смогло самостоятельно добраться до пункта назначения.

В середине июля победитель «Евровидения» Дима Билан отправился в отпуск в Турцию. Но отдых артиста был омрачен конфликтом. Дима специально приехал в Каппадокию встретить рассвет на фоне воздушных шаров, но другие туристы заняли локацию раньше и стояли там 30 минут, не давая певцу сделать снимки. В итоге раздосадованный Билан устроил конфликт.