Дотащили до суши при помощи буксиров: самолет с россиянами попал в шторм и сел посреди океана на Мальдивах

Самолет с российскими туристами совершил вынужденную посадку посреди океана на Мальдивах. За бортом начался шторм и воздушное судно не смогло самостоятельно добраться до пункта назначения, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Самолет должен был перелететь с одного острова на другой. Перед началом рейса туристы заметили, что начинается непогода. Когда судно поднялось в небо, то уже через некоторое время ему пришлось совершить аварийную посадку — она начало терять высоту и падать.

Спустя час экипаж предпринял вторую попытку добраться до острова через шторм, но вновь ничего не получилось. За самолетом направили буксировочные катера. Они впоследствии и дотащили судно до суши.

Ранее сообщалось, что в Китае пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт. Лайнер развернулся из-за взрыва пауэрбанка на борту.