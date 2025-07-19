«От недосыпа влез в конфликт»: Дима Билан попал в неприятную ситуацию на отдыхе в Турции

Победитель «Евровидения» Дима Билан отправился в отпуск в Турцию. Но отдых артиста в Каппадокии был омрачен конфликтом, о котором он рассказал на своей страничке в соцсети.

Исполнитель хита «Мечтатели» специально приехал в Каппадокию встретить рассвет на фоне воздушных шаров, но столкнулся с неприятной ситуацией. Другие туристы стояли 30 минут на красивом месте, куда из-них не мог пройти Билан.

Эта ситуация вызвала раздражение у артиста. Возмущенный певец обратился к загородившим место людям и попросил их тоже дать встретить рассвет. Однако они сообщили, что находятся там по правилам.

«Дайте нам тоже рассвет встретить, в конце концов!» — говорю им я, на что они отвечают: «Такие правила». Какие правила? Земля общая! Короче, от недосыпа влез в легкий конфликт», — сказал 43-летний победитель шоу «Маска».

Дима рассказал и о встрече с азиатскими туристками. Правда, сначала они приняли артиста за турецкого актера. В комментариях подписчики назвали в шутку певца Бураком Биланом.

Ранее Дима Билан посетил могилу Юрия Айзеншписа на Домодедовском кладбище в 80-й день рождения продюсера и поделился воспоминаниями о нем.