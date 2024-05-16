Певец Дима Билан рассказал, как меняет имидж без помощи пластических операций. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

В Москве состоялась премия «Жара music awards», одним из победителей которой стал Билан. Его клип на песню «Острой бритвой» отмечен в номинации как «Лучшее видео».

Журналисты заметили, что певец появился на премии в новом имидже. Сам Дима отрицает вмешательство пластического хирурга в свою внешность. По словам артиста, чтобы преобразиться, ему достаточно сбрить усы.

«Сейчас снимается очень много проектов. Можно менять образы, не прибегая к пластическим операциям, просто отращивая усы и сбривая их. И это будут абсолютно разные люди», — высказался артист.

Дима вспомнил, как однажды побрился, и стал неузнаваемым. После смены имиджа он вышел на прогулку по городу, и большинство людей не узнали звезду эстрады.

Ранее Дима Билан рассказал о личной жизни на фоне слухов о романе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Анна Плетнева запретила дочке общаться с родным отцом. Артистка вспомнила об «адских отношениях» с мужчиной, у которого были проблемы с психикой.