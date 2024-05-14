«Накрывало временами»: Дима Билан раскрыл подробности личной жизни на фоне слухов о романе

Певец Дима Билан редко делится подробностями своей личной жизни. Однако исполнитель хита «Мечтатели» сделал исключение на церемонии вручения премии «Жара Music Awards 2024», которую посетил накануне. В беседе с The Voice артист признался, что сложные отношения вдохновили его на написание песен.

В этом году Дима Билан получил награду на премии «Жара Music Awards» в номинации «Видео года» за клип на песню «Острой бритвой». В разговоре с журналистами певец рассказал о своих отношениях.

«Были не совсем счастливые отношения. Они много лет кормили меня в эмоциональном плане. Много музыки я записал именно на этом порохе. Впадал в депрессию. Накрывало временами. Депрессия возникает именно в те моменты, которые ты не переработал в себе», — заявил Дима Билан.

Артист отметил, что, несмотря на трудности, он никогда не обращался за психологической помощью. При этом Дима Билан не осуждает тех людей, которые обращаются за помощью к специалистам.

«Считаю, что справляться нужно самому. Но я ни в коем случае не против этой философии. Уверен, что психологи кому-то помогают. Мне же справляться помогают друзья, подруги», — поделился певец.

Напомним, в конце апреля Дима Билан спровоцировал слухи о романе с победительницей шоу «Новая Фабрика звезд» Гузель Хасановой. В ходе гала-ужина «Премии МУЗ-ТВ 2024» артист позвал певицу на сцену и признался ей в любви. Девушка подошла к певцу и нежно обняла его. Артисты никак не комментировали произошедшее.

Ранее сообщалось о том, что Дима Билан спровоцировал слухи о тайной свадьбе на съемках шоу «Маска» на НТВ. Певец появился в эфире с кольцом на безымянном пальце, которое очень похоже на обручальное.