Певец Дима Билан рассказал, что его веселит критика

Заслуженный артист России Дима Билан рассказал, как относится к критике. Его слова приводит mk.ru.

Билан прославился благодаря победе на конкурсе «Евровидение» в 2008 году с песней «Believe». С того момента музыкант выпустил множество альбомов, песен и видеоклипов, став одним из самых узнаваемых и коммерчески успешных исполнителей в России.

По словам музыканта, за свою творческую жизнь пережил немало моментов, когда его критиковали. И если в прошлом исполнитель принимал все близко к сердцу, то теперь научился не тратить нервы.

«Теперь меня веселит», — охарактеризовал свое текущее отношение к критике певец.

Незадолго до этого Дима Билан признался, что заработал первые деньги в Москве в пешеходном переходе.

Также сообщалось, что Дима Билан оглох на одно ухо после съемок клипа под дождем.