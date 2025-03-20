Дима Билан признался, что заработал первые деньги в Москве в пешеходном переходе

Певец Дима Билан рассказал, как начинал путь в Москве. Первые деньги артист заработал, выступая в пешеходном переходе.

Подробности выяснил Kp.ru.

Певец рассказал забавный эпизод юности на презентации клипа «Горький дождь», которая проходила в музее Отечественной войны 1812 года.

«Неподалеку находится пешеходный переход, в котором я заработал 5 рублей. Помню, как меня, поющего, погнала из перехода милиция», - поделился исполнитель.

Так артист знакомился с московской жизнью. На момент выступления в пешеходном переходе он был лауреатом разных конкурсов.

Ранее сообщалось, что певец оглох на одно ухо после съемок клипа. Они проходили под искусственным дождем и длились несколько часов, вода попала в уши.