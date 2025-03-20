Опубликовано 20 марта 2025, 12:261 мин.
Дима Билан признался, что заработал первые деньги в Москве в пешеходном переходе
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Певец Дима Билан рассказал, как начинал путь в Москве. Первые деньги артист заработал, выступая в пешеходном переходе.
Подробности выяснил Kp.ru.
Певец рассказал забавный эпизод юности на презентации клипа «Горький дождь», которая проходила в музее Отечественной войны 1812 года.
«Неподалеку находится пешеходный переход, в котором я заработал 5 рублей. Помню, как меня, поющего, погнала из перехода милиция», - поделился исполнитель.
Так артист знакомился с московской жизнью. На момент выступления в пешеходном переходе он был лауреатом разных конкурсов.
Ранее сообщалось, что певец оглох на одно ухо после съемок клипа. Они проходили под искусственным дождем и длились несколько часов, вода попала в уши.