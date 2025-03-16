Певец Дима Билан пожаловался на ухудшение здоровья из-за ротавирусной инфекции

Дима Билан пожаловался на ухудшение здоровья из-за ротавирусной инфекции.

Певец вышел на связь с поклонниками, чтобы сообщить о своем состоянии. Оказалось, что Билан почувствовал ухудшение здоровья 14 марта из-за ротавирусной инфекцией, которой он заразился после того, как он побывал в общественном месте.

Артист называл эту болезнь неприятной и жуткой, из-за которой он не спал всю ночь. По словам Димы, он поддерживает связь с врачом, который помогает ему в лечении. Билан пожаловался на сильную слабость в организме.

Также певец пожелал его поклонникам здоровья и попросил беречь себя.

«Потому что все время бегал в уборную. М-да... Жесть. Гастроэнтеролог все время была на связи, поддерживала меня, советовала всякие препараты. Сейчас жду специалиста. Температура – понятное дело. В общем, берегите себя», — поделился исполнитель в Telegram-канале «Билан-live».

Кроме того, Дима сообщил, что он надеется быстро поправиться, так как скоро состоится презентация его нового художественного клипа.

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