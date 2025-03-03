«Думаете, одобряю»?: Билан высказался о татуировках фанатов с его именем

Российский певец Дима Билан заявил, что не одобряет нанесение его имени в качестве татуировки на фанатские тела. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Как рассказал Билан, его подобными выражениями любви удивить нельзя — он знает, что поклонники часто набивают связанные с ним надписи.

«Видел много татуировок с моим именем. Вы думаете, что я одобряю? Нет, я не одобряю. Зачем мне это сверхсильно пиарить, — поделился исполнитель.

Более того — Билан сам размышлял о том, чтобы украсить тело рисунками, но осуществить задумку ему не удалось.

«Я даже хотел сделать себе татуировку, но меня что-то останавливало. Я даже себе обещал: если я сделаю эти дела, то обязательно сделаю тату. Но что-то отводит», — признался он.

Как говорит певец, основной причиной отказа от татуажа стало желание «быть чистым».

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