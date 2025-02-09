«Неподдельная искренность»: Дима Билан раскрыл секрет успеха Юры Борисова за рубежом

Дима Билан раскрыл секрет успеха Юры Борисова, номинированного на «Оскар».

Исполнитель хита «Держи» заявил, что актер добивается таких высот благодаря своей необъяснимой энергии, которую он вкладывает в героев фильмов и сериалов.

Кроме того артист уточнил, что Борисов завоевывает внимание не только в России, но и за рубежом из-за своей искренности и простоты.

«Энергия, конечно, дело в энергии, абсолютно. И чем больше это включено в том или ином организме музыкальном, тем больше эта музыка, наверное, цепляет. У Юры Борисова такая необузданная юношеская энергия, которая всех вдохновляет. Почему он так сильно, мощно и массово разошелся по всем телевизионным каналам? Потому что в нем есть неподдельная искренность. И это цепляет», — заявил Билан в беседе с The Voice на концерте Big Love Show 2025.

Билан уверен, что его трек «Молния», под который Борисов танцевал в Америке на съемочной площадке имеет такую же сильную энергия, как и сам актер.

Напомним, что Юра Борисов претендует на «Оскар» в номинации за лучшую мужскую роль второго плана за фильм «Анора».

Ранее мы писали о том, что актер Юра Борисов вновь проиграл Кирану Калкину и остался без премии.