Егор Крид пожертвовали миллион рублей на помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле»

Певец Егор Крид выступил с обращением в связи с терактом, произошедшим 22 марта в «Крокус Сити Холле». Артист выразил соболезнования семьям погибших в своем Telegram-канале и призвал поддержать их.

«Не представляю боль людей, которые потеряли своих родных, друзей, родителей и детей в этой ужасной трагедии. Я хочу, чтобы мы все вместе окружили их заботой и любовью на всю жизнь…» — высказался Егор Крид.

Кроме того, певец перевел миллион рублей в фонд помощи пострадавшим после теракта. По словам Егора Крида, это не сможет залечить боль, но станет материальной поддержкой.

«Никакие деньги мира не способны залечить душевные раны и бесконечную боль этих людей, но это то, чем мы можем их хоть как-то поддержать. Я всем сердцем искренне переживаю и скорблю вместе с вами», — написал артист.

Напомним, 22 марта в одном из самых популярных концертных залов России «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. В здание ворвались несколько вооруженных человек и открыли стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По предварительным данным, в результате случившегося пострадало более 150 человек.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее сообщалось о том, что рэпер T-Killah вместе со своей командой пришел сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле».