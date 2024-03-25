Актера Андрея Мартынова из фильма «А зори здесь тихие» госпитализировали с язвой. Об этом сообщает Экспресс газета.

Народного артиста Андрея Мартынова увезли в больницу с диагнозом «язва двенадцатиперстной кишки». Сейчас актер находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Журналисты сообщают, что до этого Мартынов испытывал проблемы с желудком, о чем жаловался своим звездным коллегам. Уточняется, что позаботиться об актере некому — Андрей Мартынов живет один, а его единственный сын давно переехал в Германию, где воспитывает внуков звезды.

Андрей Мартынов сыграл более 40 ролей в кино и сериалах. Самыми известными работами актера стали съемки в фильмах «А зори здесь тихие», «Белый Бим Черное ухо» и «Битва за Москву». Мартынов также занимался дубляжом — его голос звучит в фильмах «Список Шиндлера», «Сонная Лощина» и «Остин Пауэрс: Голдмембер».

Ранее мы писали о том, что недавно родившую модель Анастасию Костенко увезли в больницу.