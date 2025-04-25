Певец Аркадий Укупник увидел внучку впервые за четыре года

Певец Аркадий Укупник рассказал, что увидел внучку впервые за четыре года. 72-летний артист посетил концерт «Золотые хиты МУЗ-ТВ», где пообщался с журналистами.

Исполнитель три раза был женат, и в каждом браке завел детей. Сын и дочь Укупника выросли, а его младшей наследнице только 13 лет. Сейчас певец счастлив со своей супругой, но отношения со старшими детьми сложно назвать теплыми.

В прошлом году 37-летняя дочь Аркадия делилась, что отец не поддерживает с ней связь и даже ни разу не видел внучку, которой уже четыре года. По ее мнению, отец отдалился из-за мачехи, которая против Юнны и внучки.

Но Укупник в разговоре с представителями прессы заявил, что уладил конфликт с дочерью.

«У нас все хорошо. (Внучку), конечно, видел», – цитирует певца «7Дней.ru».

Ранее Аркадий Укупник рассказал о своей недвижимости в Юрмале. Он заявил, что не может продать квартиру за 50 млн рублей из-за сложностей.

Также стало известно о том, что у актрисы Анны Ардовой родилась внучка. Звезда очень рада и мечтает иметь еще внуков.