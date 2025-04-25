«Там сложности, поэтому я плюнул»: Укупник заговорил о судьбе недвижимости, находящейся в Юрмале

Аркадий Укупник признался, что не может продать многомиллионную квартиру в Юрмале. Его слова приводит «7Дней.ru».

В Москве состоялся концерт «Золотые хиты» от МУЗ-ТВ, который посетили многие звезды, в том числе и Укупник. Выйдя к прессе, он рассказал о судьбе своей квартиры в Юрмале.

По словам артиста, на сегодняшний день недвижимость пустует: Укупник не может ни приехать туда, ни продать ее. Аркадий отпустил ситуацию, но оплачивает счета за коммунальные услуги.

«Квартира стоит законсервированная. Сейчас туда не езжу, потому что на машине не пускают. Я пытался продать, но местные ребята готовы купить в три раза дешевле. В общем, там сложности, поэтому я плюнул, стоит и стоит», — признался он.

Известно, что площадь квартиры составляет почти 150 квадратных метров. Ее стоимость оценивается примерно в 50 млн.

Ранее сообщалось, что Данила Козловский выступит в Москве со спектаклем после двухлетнего перерыва. Подробности читайте в этой новости.