55-летняя актриса Анна Ардова рассказала о рождении внучки

Актриса Анна Ардова рассказала о том, что у нее родилась внучка. Случилось это еще год назад, но семья скрывала эту информацию от публики. В интервью WomanHit.ru звезда сообщила о том, как чувствует себя в статусе бабушки.

Знаменитость не так давно вернулась из Сочи, где была с семьей. Как оказалось, она отправилась туда не просто так, а по важному поводу, чтобы отпраздновать день рождения внучки. Девочка родилась у сына артистки Антона Шаврина.

«На самом деле мне буквально только что разрешили об этом рассказать. Мы с Соней (дочкой актрисы- прим.авт.) ездили в Сочи к Антону, потому что у него год назад, 2 апреля, родилась дочь, которую назвали Александрой. У нас теперь есть Александра Антоновна Шаврина», – поделилась Ардова.

Она рассказала, что девочке исполнился годик. И они отметили праздник всей дружной семьей.

«Так что я уже бабка, и безмерно счастлива. Хочу еще внуков, и много!» – добавила актриса.

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