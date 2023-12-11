Рассчитывать не на что: экс-супруг Бородиной отказался от свадьбы с молодой девушкой

43-летний бизнесмен Курбан Омаров отказался от пышной свадьбы с молодой возлюбленной. Об этом сообщает издание StarHit.

Экс-супруг Ксении Бородиной уже два года состоит в отношениях с девушкой по имени Валерия. Известно, что возлюбленная Омарова занимается косметологией и мечтает о салоне красоты. Бизнесмен считает, что Валерия — та девушка, с которой он хочет провести остаток жизни. Вот почему он нередко говорит о свадьбе с молодой избранницей.

По словам Курбана, он давно познакомился с родителями Валерии. Кроме того, они с избранницей уже обсудили предстоящее торжество. Как выяснилось, звездная пара не хочет устраивать пышную свадьбу. Знаменитости считают, что этот праздник — «очень трепетный» момент.

«Право выбора за Валерией. Это только наш день. Думаю, когда это случится, мы преподнесем событие так, что вы все это запомните», — высказался бизнесмен.

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