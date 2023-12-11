«Этот человек меня предал»: Александр Серов отказывается впускать бывшую жену в свой дом

Певец Александр Серов так и не смог наладить отношения со своей бывшей супругой Еленой Стебеневой. Он заявил, что даже не впустит ее в свой дом, так как она его предала.

Развелся исполнитель еще несколько лет назад, но старые обиды по-прежнему живут в его сердце. Он не желает общаться с экс-женой даже ради дочери Мишель, да и в целом не хочет, чтобы на наследницу или внуков как-то влияла мать. Именно поэтому он наотрез отказался даже на день рождения садиться за стол со Стебеневой.

«Я не очень радуюсь тому, что она будет общаться с детьми. Мне это не очень нравится. Мишель решает сама уже. На день рождения мы ее не пустим», - цитирует слова Серова Voice.

К слову, сейчас Елена проживает непростой период – очередной развод. Но поддерживать ее в этом Александр не спешит. Он заявил, что ему совершенно все равно, что происходит в ее жизни.

«Лет 10 они прожили. Рад ли я? Да мне наплевать. Этот человек меня предал», - поделился артист.

Ранее Елена Стебенева объявила, что после расставания с мужем начинает новую жизнь. По ее словам, она больше не намерена никого спасать.