72-летний певец Александр Розенбаум заработал на ресторанном бизнесе более 30 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

Артист более 20 лет является совладельцем сети баров в Санкт-Петербурге. Заведения пользуются спросом у местных жителей и приносят доход Розенбауму. По информации источника, в 2022 году выручка компании составила 180 млн рублей, а прибыль — 34,3 млн.

Известно, что рестораны названы по песне артиста «Фраер».

Ранее мы писали о том, что Александр Розенбаум помог Григорию Лепсу признать свою вину в разводе с женой через творчество. Исполнитель хита «Натали» тяжело переживает расставание с экс-возлюбленной. По словам Лепса, он раскаивается за предательство, которое он совершил по отношению к Анне Шаплыковой. Свои переживания он описал в новой песне «Предатель». Эту идею ему подсказал Розенбаум.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, как муж Анны Снаткиной отреагировал на ее роль в откровенном сериале Дарьи Мороз. Подробности смотрите в этой статье.