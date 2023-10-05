Анна Снаткина рассказала о реакции мужа на ее роль в откровенном сериале Мороз

Анна Снаткина рассказала о реакции мужа на ее роль в откровенном сериале Дарьи Мороз. Об этом сообщает издание Kp.ru.

В Москве состоялся премьерный показ сериала «Секс. До и после» Дарьи Мороз. Для выхода в свет знаменитость выбрала костюм, состоящий из брюк палаццо и черного жакета. Мороз дополнила образ ботинками со стразами и сумкой в виде медвежонка.

Появилась на мероприятии и Анна Снаткина, сыгравшая в сериале главную роль. В беседе с журналистами актриса поделилась эмоциями от участия в откровенном проекте.

По словам Анны, она тщательно подбирает материал, в котором планирует сниматься. Снаткина отметила, что полностью доверилась Дарье, снявшей постельные сцены «красиво и деликатно». Как выяснилось, супруг артистки поддержал ее решение в участии в данном проекте.

«Муж знает, что я не пойду на плохое. Я доверяю Даше в этом плане. Она сама актриса и все понимает», — резюмировала Снаткина.

Для выхода в свет Анна выбрала брючный свободный костюм черного цвета. Артистка сделала гладкую прическу и дополнила образ красной помадой.

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