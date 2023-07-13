Винит себя до сих пор: Розенбаум помог Лепсу раскаяться

Российский композитор Александр Розенбаум помог знаменитому певцу Григорию Лепсу выразить свои чувства после тяжелого развода с Анной Шаплыковой через музыку.

Исполнитель легендарного хита «Рюмка водки» откровенно заявил, что до сих пор общается с бывшей женой. При этом он осознает, что вернуть романтические отношения невозможно.

«Развод был неизбежен, потому что я предал родного и верного человека. И то, что мы развелись, это, безусловно, трагедия», – цитирует музыканта «aif.ru».

Эстрадный певец корит себя за поступок, который привел к разрыву. Решение расстаться приняла Анна Шаплыкова, именно она подала документы на развод.

Теперь Лепс готовится выпустить песню «Предатель», в которой он выразил все свои сожаления по поводу расставания. А помог ему раскаяться в предательстве через творчество Александр Розенбаум.

Не менее интересна история скандального знакомства Александра Солодухи и Аллы Пугачевой. Во время первой встречи между певцами завязался конфликт.