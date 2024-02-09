Певец Александр Малинин после скандала с аншлагом провел концерт в Саратове. Об этом сообщает Царьград.

На днях депутаты из Саратова потребовали отменить концерт Александра Малинина. Причиной этого стало отсутствие политических высказываний артиста: за два года он так и не обозначил свою позицию. Кроме того, они отметили, что певец уже давно проживает за рубежом. Несмотря на недовольство депутатов, концерт Александра все же состоялся.

По информации источника, Малинин пообещал депутатам озвучить свою позицию прямо на сцене. Однако, выйдя к зрителям, он «пробормотал пустые и глупые слова». Александр решил избежать острых тем и признался в любви к городу. Узнав об этом, депутат Мария Усова заявила, что поступок певца «останется на его совести».

«Сидеть на двух стульях тяжело», — резюмировала Мария.

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