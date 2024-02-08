«Народному артисту не солидно оправдываться»: жена Малинина заступилась за мужа, которого назвали трусом

Жена певца Александра Малинина Эмма заступилась за мужа после выступления в Саратове и скандала вокруг него. Депутат Роман Грибов утверждал, что концерт состоялся, так как команда музыканта обещала высказаться в поддержку СВО, но не сдержала слова. В итоге политик назвал Малинина «обыкновенным трусом».

Комментарий Эммы Малининой приводит сайт Kp.ru.

Она заявила, что новость стала для семьи «неожиданной».

«Это абсолютно высосанный из пальца и раздутый из ничего скандал, потому что перед концертом с нами никто не связывался и публично поддерживать специальную военную операцию не просил», - сказала супруга музыканта.

Она заявила, что работает вместе с мужем, а гастроли Малинина занимают 8 месяцев в году. Основным местом жительством супруга певца назвала Москву.

Она допустила, что кто-то «хочет попиариться» за счет скандала.

«Я считаю, что народному артисту не солидно оправдываться перед такой глупой провокацией», - сказала Эмма Малинина.

Семья не стала обращаться в суд или полицию. Малининым хочется «сконцентрироваться на позитиве», тем более что идет гастрольный тур. Эмма рассказала, что на концерты часто приходят большими семьями и зрители любят творчество певца. В заключение она посоветовала депутатам «заниматься своей зоной ответственности, а не воспитывать народных артистов».

Напомним, выступление певца в Саратове было под угрозой срыва: депутаты хотели запретить концерт из-за того, что певец зарабатывает в России и имеет жилье в Германии. Грибов поделился мнением после мероприятия - о нем читайте здесь.