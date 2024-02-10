Певец Иракли Пирцхалава назвал причину повторного отказа во въезде в Молдавию

Российский певец грузинского происхождения Ираклий Пирцхалава второй раз за несколько месяцев не смог въехать в Молдавию. Артист рассчитывал выступить с сольным концертом, отмененным после первого неудачного визита в декабре.

«Меня опять не пустили ваши пограничники, и подозреваю, что это абсолютно политический момент», — приводит «Царьград» слова Пирцхалавы, обращенные к молдавским поклонникам.

Иракли также заявил, что имеет право бороться за право выступать перед поклонниками и выразил разочарование действиями властей Молдавии. Певец также выразил уверенность, что ему не удастся попасть в Кишинёв в ближайшие годы.

В свою очередь, пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки сообщила изданию Newsmaker, что Пирцхалава не соответствовал условиям въезда.

Ранее мы писали, что в декабре 2023 года Ираклий Пирцхалава не смог выступить на сольном концерте в Молдавии, так как ему внезапно запретили пересекать границу этой страны. Артист ехал на гастроли в город Оргеев. По прилету Пирцхалаве было отказано во въезде без объяснения причин.