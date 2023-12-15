Певец Иракли Пирцахалава рассказал, что переехал из Испании из-за русофобии. Об этом сообщает Газета.Ru.

Музыкант дал большое интервью, в котором признался, что долгое время он вместе с семьей жил в солнечной Испании. Однако спустя какое-то время ему пришлось переезжать обратно в родную Грузию. Все из-за отношения местных жителей к русскоязычному населению.

«У всех стран есть свои плюсы и минусы — и Испания не исключение. В данный момент у нас нет желания туда возвращаться из-за русофобии и отсутствия прямых перелетов с Россией. Странно, что русофобия беспокоит грузина, но ментально для испанцев грузины, белорусы, казахи — это русские. В этом и заключался мой дискомфорт», — объяснил певец.

По словам Иракли, его дети несколько лет учились в международной академии, занимались музыкой и играли с иностранными футболистами, однако вскоре после переезда от этого пришлось отказаться.

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