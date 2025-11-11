Певцу Буйнову запретили находиться на солнце из-за противоопухолевой терапии

Александру Буйнову запретили находиться на солнце из-за противоопухолевой терапии, которая вызывает кожные реакции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, 75-летний артист вынужден избегать солнечных лучей, мыла и любых агрессивных средств. Ему разрешены только увлажняющие кремы.

На данный момент представители Буйнова не комментировали новость о здоровье певца.

