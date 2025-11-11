Опубликовано 11 ноября 2025, 08:471 мин.
Певцу Буйнову запретили находиться на солнце из-за противоопухолевой терапии
© Starface.ru
Александру Буйнову запретили находиться на солнце из-за противоопухолевой терапии, которая вызывает кожные реакции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации Mash, 75-летний артист вынужден избегать солнечных лучей, мыла и любых агрессивных средств. Ему разрешены только увлажняющие кремы.
На данный момент представители Буйнова не комментировали новость о здоровье певца.
