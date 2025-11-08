«Это последний раз, когда я могу записываться без парика»: Симоньян рассказала о последствиях химеотерапии

Журналистка Маргарита Симоньян осенью призналась, что у нее диагностировали рак груди. Сейчас она проходит лечение. Не так давно главред RT перенесла серьезную операцию. Теперь вдова Тиграна Кеосаяна проходит химиотерапию.

Об этом Симоньян рассказала в новом выпуске своего шоу к 80-летию Победы «Ч.Т.Д». По словам журналистки, вероятно, ей приходится последний раз записывать видео без парика. Поэтому Маргарита решила сделать сразу несколько выпусков, пока есть возможность работать без явных последствий тяжелого лечения.

«Я прохожу химиотерапию. Это последний раз, когда я могу записываться без парика. Наверное, запишу сразу несколько выпусков. Еще остались выпуски, записанные с лета», — рассказала ведущая.

Ранее Симоньян обратилась к подписчикам и сообщила, что ее передача «Ч.Т.Д» теперь будет выходит вместо «Международной пилорамы, которую вел ее покойный супруг Тигран Кеосаян.