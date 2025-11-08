«Он всегда улыбался»: Александр Буйнов заявил, что тяжелобольной Юрий Николаев не жаловался на здоровье

Александр Буйнов на прощании с Юрием Николаевым рассказал, каким ему запомнился телеведущий. Певец назвал артиста «олицетворением музыкальности Первого канала» и раскрыл, что тот всегда улыбался и никогда не жаловался на здоровье.

8 ноября в Москве состоялась церемония прощания с Юрием Николаевым, скончавшимся после продолжительной болезни. На траурном мероприятии собрались близкие, друзья и коллеги телеведущего. Среди знаменитостей был замечен и Александр Буйнов, который восхитился профессионализмом и улыбчивостью покойного артиста. По словам певца, со звездой звезда программы «Утренняя почта» не любил разговоры о здоровье и никогда не жаловался.

«Для меня [Юрий Николаев] — олицетворение музыкальности Первого канала. Это прежде всего «Утренняя звезда». Мы, рожденные в СССР, прекрасно помним эту передачу, и каждая из музыкальных передач несла его улыбку. Я и в жизни не видел Юрия никогда с плохим выражением лица или с плохим настроением. Я опережаю вопрос, жаловался ли он на здоровье. Никогда. Мы встречались в последнее время не на передачах или съемках, а где-то на встрече друзей. <...> Он всегда улыбался, и ему претили разговоры о здоровье», — цитирует Александра Буйнова NEWS.ru.

Напомним, Юрий Николаев ушел из жизни 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет от осложнений, вызванных раком кишечника. Незадолго до смерти врачи диагностировали телеведущему тяжелую пневмонию.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Николаев за несколько дней до смерти появился на юбилее режиссера Никиты Михалкова и в храме: «Он до последнего момента был на ногах».