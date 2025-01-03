«Певцу будет трудно»: отправится ли 75-летний Валерий Леонтьев в мировое турне

Продюсер Павел Рудченко выразил уверенность, что объявивший о завершении музыкальной карьеры певец Валерий Леонтьев не вернется на сцену. Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в 2025 году исполнитель хита «Дельтаплан» собирается отправиться в мировое турне.

«Это очень сложная даже в физическом плане работа. И отработать такой сложный гастрольный график певцу будет трудно. Должно быть мощное шоу, постоянные переезды и перелеты, недосыпы. Я думаю, что Леонтьев на это дело не пойдет», —Рудченко в беседе с NEWS.ru.

31 декабря Валерий Леонтьев выступил на новогоднем гала-ужине в Дубае и заработал 180 тысяч долларов (примерно 18,3 миллиона рублей). Гости мероприятия отметили, что 75-летний артист находится в прекрасной физической форме. Он активно танцевал и исполнял трюки на сцене.

После этого в СМИ появилась информация, что команда Леонтьева готовит мировое турне, и на конец 2025 года уже запланированы концерты минимум в восьми странах.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года Валерий Леонтьев прилетел в Москву из США и выступил на юбилейном вечере композитора Игоря Крутого. За два дня он получил цветов на сумму, превышающую миллион рублей. Зрители подарили исполнителю хита «Казанова» около 200 букетов.