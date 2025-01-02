Планирует мировое турне: Валерий Леонтьев заработал $180 тысяч в Дубае и решил вернуться на сцену

Объявивший о завершении музыкальной карьеры певец Валерий Леонтьев решил вернуться на большую сцену после выступления на новогоднем ужине в Дубае, за которое заработал 180 тысяч долларов (примерно 18,3 миллиона рублей).

По данным Telegram-канала Mash, 75-летний исполнитель хита «Казанова» может выступить с концертами в 2025 году минимум в восьми странах. Отмечается, что команда Леонтьева смогла уговорить артиста возобновить карьеру, так как он находится в отличной физической форме. Кроме того, новогодние праздники показали огромный спрос на выступления певца.

По данным канала, сейчас мировое турне на этапе подготовки, но предварительные договоренности на конец 2025 года есть уже с организаторами из восьми стран. При этом неизвестно, в каких именно городах можно будет услышать хит «Дельтаплан» в исполнении самого Леонтьева.

Напомним, в марте 2024 года Валерий Леонтьев объявил, что уходит со сцены из-за возраста. Однако 8 ноября вернулся из США, чтобы принять участие в праздничном вечере в честь 70-летия композитора Игоря Крутого. После выступления в Москве певец вновь заявил, что не планирует возвращаться на сцену.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь Валерий Леонтьев выступил на гала-вечере в Дубае. Стоимость билетов на мероприятие составила от 125 до 240 тысяч рублей.