Около 200 букетов: Валерий Леонтьев получил цветов на миллион рублей

За два дня выступлений на юбилейном вечере композитора Игоря Крутого певец Валерий Леонтьев получил цветов больше, чем на миллион рублей. Зрители подарили артисту около 200 букетов.

На это обратил внимание сайт mk.ru.

Издание отмечает, что до появления на сцене Леонтьева публика не баловала артистов цветами. После первой его песни возле сцены стояла толпа поклонников с охапками цветов.

Леонтьев некоторое время собирал розы, лилии, орхидеи, пионы и другие цветы. Сцена стала похожа на ботанический сад.

Журналисты отмечают, что некоторые букеты были необъятных размеров и состояли из 75 или 101 розы. Зрители также несли цветы в корзинках.

«При сегодняшних ценах за два вечера зрители принесли артисту красивой растительности больше, чем на миллион рублей», - пишет издание.

Завершавшему концерт в первый день певцу Николаю Баскову досталось «выжженное поле». Артист пытался тормошить зал, но публика признавалась, что отбила ладони.

На второй день выступление Леонтьева было в самом конце – это сделали, чтобы другие артисты не пострадали из-за любви зрителей к Вечному Казанове.

Ранее сообщалось, что Леонтьев не собирается возвращаться на сцену.