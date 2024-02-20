Певца Matrang заметили в аэропорту Пхукета

Популярный певец Matrang (настоящее имя Алан Хадзарагов) возвращается в Россию из Таиланда. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Накануне музыканта задержали на Пхукете. Певец объяснил, что его якобы оклеветал один из подписчиков, вследствие чего им заинтересовались местные правоохранительные органы. Автора хита «Медуза» доставили в отделение полиции для проверки документов. При этом сам Matrang выразил опасения, что его могут депортировать в Россию.

Сегодня же исполнителя заметили в аэропорту Пхукета. Предполагается, что в ближайшее время артист прибудет в Москву. Примечательно, что несколькими днями ранее Хадзарагов заявлял о планах вернуться на Родину лишь 29 февраля.

К слову, в апреле в России у Matrang запланированы концерты, которые в настоящий момент находятся под угрозой срыва.

Ранее сообщалось, что Matrang решил завершить музыкальную карьеру.