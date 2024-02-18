«Я ухожу»: Matrang заявил об окончании музыкальной карьеры и возвращении в Россию

Рэпер Matrang запустил заявление о возвращении в Россию, об этом сообщает StarHit.

Музыкант, который сейчас находится в Таиланде, вызывает тревогу у фанатов — он регулярно выходит на связь в соцсетях и просит финансовой помощи у поклонников. 18 февраля он снова выложил в соцсетях обращение, в котором попросил дать ему денег на еду.

«Киньте немного денег на еду, пожалуйста. Папа, мама, сестра, друзья, лейблы — все отказываются помогать», — написал он.

Кроме того, рэпер заявил о своем скором возвращении в Россию и подчеркнул, что ему не понятно, от какой зависимости его планируют лечить.

«Мама говорит, что меня будут от чего-то лечить. Кто-то в курсе, от чего? Я чист от тяжелых веществ и могу доказать это. Психически тоже полностью здоров. Может кто-то мне помочь? Мне кажется, такое лечение не для меня», — заявил музыкант.

Вместе с этим, исполнитель хита «Медуза» рассказал, что уходит из шоу-бизнеса и бросает творчество.

«Из музыки я ухожу. Медийность не для меня, так что выгоднее теперь меня убить, чем просить вернуться домой», — написал певец.

Ранее мы писали о том, что Matrang жестко ответил Басте на предложение о помощи.