Певца Александра Буйнова госпитализировали из-за рецидива рака. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщает источник, в конце августа артист попал в больницу, где прошел гормональное лечение после недавних операций.

Известно, что у Буйнова выявили недуг 20 лет назад. Певец перенес несколько операций, но полностью излечиться ему не удалось. Mash сообщает, что теперь Александру необходимо принимать лекарства под присмотром врачей.

На данный момент представители певца не комментировали новость о госпитализации.

Ранее певец Александр Буйнов заявил, что получил травмы колена и голеностопа. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Романа Мадянова госпитализировали с грозящим инвалидностью коксартрозом.