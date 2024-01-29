Петр Дранга спровоцировал разговоры о романе с Дарьей Мороз

Музыкант Петр Дранга не стал отрицать связь с 40-летней актрисой Дарьей Мороз. Об этом сообщает издание StarHit.

В 2023 году музыкант и актриса появились вместе на премьере «Содержанок». Артисты весь вечер обнимались, а в конце мероприятия Петр подарил Дарье большой букет роз. В беседе с журналистами Дранга заявил, что на данный момент у них с Мороз есть совместные проекты.

По словам музыканта, его работа с Дарьей началась со спектакля в Театре Наций. Именно в этот момент у Петра родились другие творческие идеи, которые он может осуществить с актрисой.

«Даша знает, как я пишу музыку, поэтому она предложила написать для ее дебютного сериала музыку, что я сделал с большим удовольствием», — высказался Дранга.

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