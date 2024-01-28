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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 января 2024, 20:22
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Вера Брежнева посмеялась над Викторией Боней, обвинившей ее в эскорте за 100 тысяч долларов

Вера Брежнева признала смешными слова Виктории Бони, обвинившей ее в эскорте .
Вера Брежнева посмеялась над Викторией Боней, обвинившей ее в эскорте за 100 тысяч долларов

© Starface.ru

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева отреагировала на слова блогера Виктории Бони, обвинившей ее в эскорте. Бывшая участница «Дома-2» даже назвала стоимость, которую певица якобы просила за ночь с мужчиной – дорогие часы и 100 тысяч долларов.

Сначала Брежнева решила промолчать и никак не реагировать на выпад в свой адрес, однако пользователи Сети начали задавать многочисленные вопросы бывшей жене композитора Константина Меладзе.

В итоге, в ответ на прямой вопрос в комментариях певица оставила смеющиеся смайлики.

Поклонники поддержали решение Веры не комментировать слова Бони и отметили, что блогерша смешна в своих высказываниях. Однако нашлись и те, кто, напротив, посчитал, что Брежневой нечего ответить на вскрывшуюся внезапно правду, сообщает The Voice.

Ранее Виктория Боня рассказала о ситуации, произошедшей в 2011 году. Ее другу, который якобы мечтал о встрече с Брежневой, предложили провести ночь с артисткой за 100 тысяч долларов и дорогие часы. При этом солистка ВИА Гры» не гарантировала интим. В итоге знакомый Бони отказался от этой идеи.

Источник фото:Starface.ru
Источник:The Voice
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Вера Брежнева
Виктория Боня
эскорт
новости шоу-бизнеса