«Это нормальное состояние души»: актриса Дарья Мороз заявила, что ее сердце несвободно

Актриса Дарья Мороз рассказала, как у нее обстоят дела с личной жизнью. По словам знаменитости, в данный момент ее сердце несвободно.

Мороз поделилась подробностями в интервью на YouTube-канале СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА. В беседе с ведущей артистка заявила, что сейчас ее сердце несвободно. Однако раскрывать личность того, кто занял его, знаменитость не стала. По ее словам, влюбленность — это нормальное состояние.

«У нормальной женщины может быть свободно сердце? Вот и все. Это нормальное состояние души и это прекрасно», — отметила звезда российских сериалов.

Также Дарья высказалась относительно флирта. Актриса считает, что это отличная манера общения и хороший способ обмениваться энергией. При этом такое поведение никого ни к чему не обязывает.

Ранее Мороз заявила, что больше не хочет сниматься в постельных сценах. Она поставила на этом точку в своей дебютной режиссерской работе.